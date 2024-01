West Ham é eliminado da Copa da Inglaterra pelo Bristol, da segunda divisão

O West Ham perdeu por 1 a 0 para o Bristol City, da segunda divisão, em um duelo de 'replay' da Copa da Inglaterra disputado nesta terça-feira (16), enquanto o Luton avançou para a terceira fase ao vencer o Bolton, da terceira divisão, por 2 a 1.

Sexto colocado na Premier League, o West Ham ficou atrás no placar desde o segundo minuto de partida, com um gol marcado por Tommy Conway, assim como aconteceu no primeiro duelo, que terminou empatado em 1 a 1.

"Venho aqui desde os sete anos de idade e conseguir marcar o gol da vitória é inacreditável", disse Conway. "É a melhor (torcida) que já vi nos últimos tempos e mandá-los para casa felizes é inacreditável".