Wall Street tem leve queda

Wall Street fechou em leve baixa nesta terça-feira, após uma alta das taxas dos títulos do Tesouro americano depois de declarações de um diretor do Fed sobre a taxa de juros americana.

O índice Dow Jones caiu 0,62%; o Nasdaq, 0,19%; e o S&P 500, 0,37%.

"Tivemos os comentários do governador do Fed Chris Waller, que disse que deveríamos ser cautelosos quanto à evolução dos juros", comentou o analista Peter Cardillo, da Spartan Capital, referindo-se a um discurso feito por esse diretor do Fed em Washington.