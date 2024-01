Uma revolução artística no leste do Uruguai

Em uma cidade costeira no leste do Uruguai, turistas ricos passeiam por uma movimentada feira de arte. Eles bebem vinho rosé local fresco e conversam sobre a próspera cena criativa desta região "mágica". Entre praias douradas do Atlântico que parecem não ter fim e pampas onde as vacas ultrapassam o número de residentes, este canto remoto do Uruguai se tornou um centro de arte, cultura e gastronomia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A região bucólica abriga alguns dos principais museus de arte contemporânea, galerias e festivais de cinema e fotografia do Uruguai. Na semana passada, a cidade de José Ignacio recebeu a 10ª edição da feira internacional "Este Arte".

"Quando começamos, a maioria das pessoas com quem conversei pensava que algo assim não poderia ser feito no Uruguai. Não somos como a Argentina ou o Brasil. Não haveria compradores suficientes", disse a curadora de arte uruguaia, Laura Bardier. No entanto, o evento atrai cada vez mais colecionadores, alguns conhecidos e outros que estão dando os primeiros passos, com peças que variam entre US$ 300 e US$ 2,5 milhões (entre R$ 1.463 e R$ 12,1 milhões na cotação atual), embora a maioria custe entre US$ 20 mil e US$ 50 mil (R$ 97.518 e R$ 243.795). De Nova York, o neurocirurgião Rafael Ortiz e sua esposa, a odontopediatra Emille Agait, adquiriram uma obra de arte para sua casa nos Hamptons, local de veraneio americano ao qual José Ignacio é frequentemente comparado. A arte do local "é simples, descontraída, mas elegante e divertida. Todo mundo é lindo", disse Agait. Por décadas, a cidade de Punta del Este, no leste uruguaio, tem sido o local de veraneio favorito da elite sul-americana, e sua vida noturna frenética e seus arranha-céus à beira-mar atraíram comparações com Miami ou Monte Carlo. No entanto, aqueles que procuram uma sofisticação mais discreta estão atualmente inclinados a cidades localizadas mais a leste.

José Ignacio possui propriedades caríssimas e excelentes restaurantes, em um cenário de estradas de terra e, mais longe, vinhedos. Na década de 1980, esta cidade estava vazia, "só moravam pescadores e pessoas locais", diz o proprietário de uma galeria de arte Renos Xippas. E até uma década atrás, a região era "um deserto de arte". Segundo ele, a pandemia de covid-19 fez com que muitos estrangeiros procurassem se estabelecer por um tempo nas áreas rurais pouco povoadas do Uruguai e depois decidissem ficar, após serem atraídos pela qualidade de vida.

Esta movimentação ajudou a impulsionar o mercado de arte e ressurgir "uma tradição muito antiga" que a ditadura que devastou o país entre 1973 e 1985 havia destruído. "Houve uma espécie de revolução. Este espaço tem sido o epicentro" desse movimento, comenta Pablo Atchugarry, escultor uruguaio de 69 anos que vive na Itália. Em 2022, Atchugarry inaugurou o principal museu de arte contemporânea do Uruguai, o MACA, uma enorme estrutura em forma de navio localizada no meio do nada, cercada por um parque de esculturas de 40 hectares.