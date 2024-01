Trump retorna à Justiça em NY em meio à disputa pelas primárias

Em uma demonstração das tensões em torno do novo julgamento, o juiz ordenou que a identidade dos membros do júri fosse mantida em segredo.

O julgamento, que começa nesta terça-feira com a seleção do júri, concentra-se nas declarações feitas pelo republicano de 77 anos em junho de 2019, depois de a jornalista ter mencionado as acusações de agressão sexual em um artigo de revista.

Mas o juiz negou o pedido, lembrando-lhe que na noite de quarta-feira planejava participar de um comício em New Hampshire, na segunda disputa das primárias com o desejo de retornar à Casa Branca, de onde o democrata Joe Biden expulsou-o há quase quatro anos.

De acordo com o arquivo judicial, Trump solicitou o adiamento do julgamento para comparecer ao funeral de sua sogra, Amalija Knavs, na quinta-feira, na Flórida.

Na segunda-feira, Trump derrotou facilmente seus principais adversários dentro de seu partido, Nikki Haley e Ron DeSantis, na primeira disputa das primárias realizadas no estado de Iowa, enquanto aguarda a de New Hampshire na quarta-feira.

Como de costume, o republicano transformou cada acusação e cada comparecimento ao tribunal em um palanque político, multiplicando insultos e acusações contra promotores e juízes, os quais acusa de uma "caça às bruxas" para impedi-lo de vencer em novembro.

"Eles não vêm atrás de mim, vêm contra vocês (...). Estou simplesmente no meio do caminho", escreveu em letras maiúsculas em suas redes sociais.

Em plena campanha para as primárias, este julgamento pode voltar a levantar a questão do comportamento de Trump com as mulheres, já que foi acusado de agressão sexual em diversas ocasiões, embora nunca tenha sido condenado criminalmente.

arb/af/gm/aa/tt