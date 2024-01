Trump garante Iowa com vitória relâmpago

Trump dá mais um passo rumo a um provável duelo com o presidente em busca da reeleição, o democrata Joe Biden

Donald Trump se consolidou como o grande favorito dos republicanos para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos ao vencer, na segunda-feira (15), com uma vitória relâmpago nas primárias de Iowa de pelo menos 51%, anunciada apenas meia hora depois do início da votação.

Assim, Trump dá mais um passo rumo a um provável duelo com o presidente em busca da reeleição, o democrata Joe Biden.

"Acho que chegou a hora de que todos, de que nosso país se una (...). Sejam republicanos, democratas, liberais, ou conservadores", declarou o ex-presidente aos seus simpatizantes reunidos em meio ao frio e ao clima de festa em Des Moines, capital desse estado do centro-oeste do país.

Na sequência, Trump resumiu seu programa eleitoral, prometendo perfurar mais poços de petróleo e "fechar a fronteira" com o México. A imigração é um dos temas que mais preocupam os republicanos e um dos prediletos de Trump, que afirma que os migrantes "envenenam o sangue" do país. Se voltar à Casa Branca, ele ameaça lançar a "maior operação interna de expulsão" no país.

Em uma mensagem na rede social X, Biden reconheceu que a vitória em Iowa faz de Trump o "claro favorito" dos republicanos "neste momento".

O governador da Flórida, Ron DeSantis, um conservador com posições duras sobre imigração, ou aborto, ficou no cobiçado segundo lugar com em torno de 21% dos votos.

DeSantis apostou tudo em Iowa, percorrendo cada um dos 99 condados nos últimos meses. Celebrou o bom resultado com seus eleitores aos quais agradeceu pelo apoio quando "todos estavam contra".