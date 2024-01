Trump diz que retorno à casa Branca o ajudará a se vingar de seus inimigos

Trump está obtendo sucesso ao conseguir o apoio de republicanos importantes. O governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, que concorreu à indicação republicana, mas não conseguiu emplacar, e o senador da Flórida, Marco Rubio, o apoiaram no domingo. Ao escolher Trump, Rubio passou por cima do governador de seu Estado, Ron DeSantis, e de Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, que havia apoiado Rubio em um momento crucial da sua fracassada campanha presidencial de 2016.

Onda de frio

Na disputa de Iowa, a mobilização dos eleitores se tornou mais difícil em razão da onda de frio e das nevascas que atingem boa parte dos EUA. As baixas temperaturas mataram pelo menos quatro pessoas e deixaram milhares de casas sem eletricidade.

Um jogo dos playoffs da liga de futebol americano (NFL), entre Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills, que aconteceria no Estado de Nova York, teve de ser adiado. No fim de semana, em Montana, perto da fronteira com o Canadá, a temperatura chegou a -51ºC.

O ex-presidente americano começa a temporada de primárias como favorito para obter a indicação do partido para concorrer em novembro, provavelmente contra o presidente Joe Biden, que tenta a reeleição. Após Iowa, as próximas primárias serão em New Hampshire, no dia 23.

O processo para escolher os candidatos de ambos os partidos termina em junho. As convenções estão marcadas para julho (Partido Republicano) e agosto (Partido Democrata). No caso dos democratas, Biden é considerado ainda mais favorito, porque seus rivais são dois desconhecidos: o deputado Dean Phillips e a ativista Marianne Williamson.