TEDH condena Grécia por disparar contra embarcação de migrantes

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou, nesta terça-feira (16), a Grécia a pagar 80 mil euros (87 mil dólares ou 424,2 mil reais) aos familiares de um migrante sírio, que foi ferido por um disparo da Guarda Costeira grega em 2014 e que morreu um ano depois.

O tribunal pan-europeu considerou que Atenas não demonstrou que "o uso da força era absolutamente necessário" para deter uma embarcação com migrantes em 22 de setembro de 2014 na zona de Pserimos, em frente à Turquia.

A embarcação, conduzida por dois traficantes turcos, colidiu várias vezes com o navio da Guarda Costeira grega e deixou um soldado ferido. A Guarda disparou 13 balas no motor do barco para pará-lo.