'Succession', 'O Urso' e 'Treta', grandes vencedores em uma nostálgica noite do Emmy

"Succession", "O Urso" (The Bear) e "Treta" (Beef) foram os destaques da aguardada cerimônia do Emmy, realizada na noite de segunda-feira (15) em Los Angeles, após quatro meses de espera - compensados com uma viagem nostálgica pelos programas que definiram a televisão nos últimos 50 anos.

Diante do sucesso de "Succession", "The White Lotus", sátira que ironiza as intimidades da alta sociedade e que, nesta edição, competiu na categoria de drama com sua segunda temporada, ambientada na Sicília, teve que se contentar com um único Emmy para a estrela Jennifer Coolidge, vencedora do prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em uma minissérie.

Anderson, que assumiu o comando da cerimônia junto com sua mãe, revisitou as séries mais nostálgicas que marcaram a televisão americana nas últimas décadas - como "Vivendo e Aprendendo (The Facts of Life), "Good Times" e "Miami Vice".

"Esta noite é de celebração, estamos homenageando os programas que nos mantiveram grudados na televisão", disse Anderson, que também esteve acompanhado de Travis Barker, do Blink-182, encarregado de apresentar um solo de bateria.

A nostalgia da noite continuou com a participação de elencos de programas de sucesso, como "Cheers", "Grey's Anatomy", "Saturday Night Live" e "Família Soprano", que reproduziram seus marcantes cenários no palco da cerimônia.

Em uma noite de glamour e tapete vermelho, passada as greves, as estrelas da indústria se reuniram no teatro Peacock, no centro de Los Angeles, para a noite mais importante da televisão.

Um dos memoráveis e emocionantes momentos da premiação foi o segmento 'In Memoriam', que homenageou os artistas falecidos em 2023, incluindo a estrela de "Friends", Matthew Perry.

Embora os organizadores não tivessem muitas opções, o adiamento do Emmy para janeiro, bem no meio da temporada de premiações de Hollywood, representava um desafio em termos de audiência.

Em 2022, a premiação foi assistida por apenas 5,9 milhões de telespectadores, número menor que a edição pandêmica de 2020, apelidada de "pandEmmys", transmitida de um teatro vazio, na qual as estrelas recebiam as estatuetas em casa, por meio de entregadores, e com trajes de proteção.

