Sevilla vence Getafe (3-1) e avança às quartas de final da Copa do Rei

Em baixa no campeonato espanhol, o Sevilla ganhou uma injeção de moral ao vencer o Getafe por 3 a 1 nas oitavas de final da Copa do Rei nesta terça-feira (16).

Os gols de Sergio Ramos (8') e Isaac Romero (48' e 55') deram a vitória ao time da Andaluzia contra o Getafe, que chegou a empatar por meio de Jaime Mata (23') mas acabou sendo eliminado do torneio.

Em queda livre em LaLiga com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, a equipe sevilhana conseguiu vencer com tranquilidade nesta terça-feira na Copa do Rei, onde avança com segurança.