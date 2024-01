Roma anuncia saída de José Mourinho

"Teremos sempre boas lembranças de sua gestão, mas acreditamos que, para o melhor do clube, é necessária uma mudança imediata", explicaram os proprietários americanos da Roma, Dan e Ryan Friedkin, citados em nota.

A Roma anunciou nesta terça-feira (16) a saída "imediata" do técnico português José Mourinho e toda a sua comissão.

Desde a sua chegada, a Roma terminou o Campeonato Italiano na sexta posição nas últimas duas temporadas, venceu a primeira edição da Liga Conferência, em 2022, e disputou a final da Liga Europa em 2023, com derrota para o Sevilla.

Atualmente, o time é o nono colocado na Serie A, a 12 pontos da líder Inter de Milão. No último fim de semana, foi derrotado pelo Milan por 2 a 1, em San Siro.

O nome de Mourinho, que já passou por Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United, entre outros, foi um dos especulados nas últimas semanas para assumir a Seleção Brasileira, antes de a CBF anunciar Dorival Júnior para o cargo.

A imprensa italiana aponta a possibilidade de o ex-capitão da Roma Daniele De Rossi, campeão do mundo em 2006 pela Itália, ser o substituto do português no comando da equipe.

