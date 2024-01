Petróleo tem resultados divergentes

Os preços do petróleo fecharam com resultados divergentes nesta terça-feira, em um contexto de tensão geopolítica no Oriente Médio e dólar forte.

O Brent para entrega em março subiu 0,17%, para US$ 78,29, e o WTI para fevereiro caiu 0,38%, para US$ 72,40.

"Na ausência de perturbações reais no fornecimento de petróleo", analistas da DNB consideram que "o prêmio de risco seguirá moderado, apesar da escalada da tensão geopolítica".