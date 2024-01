Paquistão acusa Irã de ter matado duas crianças em bombardeios aéreos

"Esta violação da soberania do Paquistão é totalmente inaceitável e pode ter sérias consequências", advertiu o ministério.

Duas crianças morreram e três ficaram feridas em bombardeios aéreos iranianos "ilegais", assegurou, nesta quarta-feira (16), o ministério paquistanês das Relações Exteriores, que acrescentou ter convocado o representante do Irã a Islamabad para protestar contra "uma violação injustificada de seu espaço aéreo".

Até o momento não houve comentários da parte iraniana.

Irã e Paquistão se acusam com frequência de apoiar militantes para lançar ataques do outro lado da fronteira, mas é pouco comum que as forças oficiais das duas partes se enfrentem.

