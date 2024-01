OpenAI promete ferramentas contra desinformação eleitoral

"Queremos garantir que a nossa tecnologia não seja usada para minar" os processos democráticos, afirmou a OpenAI em um blog.

"Ainda estamos trabalhando para compreender a eficácia das nossas ferramentas de persuasão personalizada. Até sabermos mais, não permitimos a construção de aplicativos para campanhas políticas e grupos de pressão", acrescentou a empresa.

A desinformação, incluindo a gerada pela IA, é um dos maiores riscos mundiais no curto prazo e pode causar danos aos governos recém-eleitos nas principais potências econômicas, alertou o Fórum Econômico Mundial na semana passada.

Segundo especialistas, o medo da desinformação eleitoral começou há anos, mas o acesso fácil a potentes geradores de texto e a imagens baseadas em IA aumentou a ameaça, especialmente se os usuários não conseguirem distinguir facilmente se o conteúdo é falso, ou se foi manipulado.

Ontem, a OpenAI informou que está preparando ferramentas que tornem mais confiáveis os textos gerados pelo ChatGPT, além de oferecer aos usuários a possibilidade de detectar se uma imagem foi criada com o DALL-E 3.

"No início deste ano, implementaremos as credenciais digitais da Coalition for Content Provenance and Authenticity (Coalizão para Autenticidade e Prevenção de Conteúdos), uma abordagem que codifica os detalhes sobre a procedência do conteúdo usando criptografia", declarou a empresa.