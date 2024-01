Nicarágua cancela registro de 16 ONGs, a maioria religiosas

A Nicarágua cancelou, nesta terça-feira (16), o registro de pessoa jurídica de nove ONGs, duas delas católicas e quatro evangélicas, por não cumprir com a prestação de contas financeiras, resultando na transferência de seus bens para o Estado.

Uma resolução do Ministério do Interior encerrou as organizações, conforme publicado no Diário Oficial La Gaceta, onde também foi divulgada outra decisão que aprova o cancelamento do registro de sete ONGs adicionais por "dissolução voluntária de membros".

As nove ONGs não apresentaram detalhes de seus balanços financeiros por períodos que variam de um a 14 anos e ficaram "em desacordo com suas obrigações, conforme as leis que as regulam, e obstruindo o controle e supervisão da Direção Geral de Registro e Controle de Organismos sem Fins Lucrativos", afirmou a publicação.