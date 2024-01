Namíbia surpreende Tunísia e consegue sua 1ª vitória na Copa Africana

A Namíbia surpreendeu na Copa Africana de Nações (CAN) ao derrotar a Tunísia por 1 a 0 nesta terça-feira (16), em Korhogo, na Costa do Marfim.

Deon Hotto fez o único gol da partida no fim do tempo regulamentar (88') para dar a primeira vitória da seleção namibiana na história da CAN, em sua quarta participação.

A Tunísia, que está disputando o torneio continental pela 21ª vez, mostrou um desempenho abaixo do esperado e acabou sendo dominada pela Namíbia, que impôs um ritmo mais intenso e se adaptou melhor ao forte calor (36 graus).