Mallorca, Athletic Bilbao e Sevilla vencem e avançam às quartas de final da Copa do Rei

O Mallorca teve as melhores chances, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Tomeu Nadal até que, com o passar dos minutos, impôs o seu melhor futebol.

O Athletic foi o dono da partida diante de sua torcida em San Mamés, onde Villalibre abriu o placar aproveitando uma rebatida (28') antes de fechar o placar com uma cabeçada no segundo tempo (60').

Com esse resultado, o último representante da segunda divisão que ainda estava na disputa se despede do torneio. O Unionistas de Salamanca, da terceira, é o azarão que resto e vai enfrentar o barcelona nesta quinta-feira.

O Athletic demorou vários minutos para entrar no jogo, mas a partir do momento em que que assumiu o controle encontrou o caminho da vitória.

Villalibre, que jogou pelo Alavés na temporada passada e por isso não comemorou os gols, foi o jogador mais decisivo do time de Bilbao diante do Alavés, que tentou reagir tarde demais.

O Alavés continuou tentando, mas com o passar dos minutos começou a mostrar cansaço diante de uma equipe do Athletic que não desistiu de atacar, impedindo o adversário de jogar com tranquilidade.

Mais cedo, o Sevilla, que está em baixa no campeonato espanhol, ganhou uma injeção de moral ao vencer o Getafe por 3 a 1 nas oitavas da Copa do Rei.

Os gols de Sergio Ramos (8') e Isaac Romero (48' e 55') deram a vitória ao time da Andaluzia contra o Getafe, que chegou a empatar por meio de Jaime Mata (23'), mas acabou sendo eliminado do torneio.

Em queda livre em LaLiga com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, a equipe sevilhana conseguiu vencer com tranquilidade nesta terça-feira na Copa do Rei, onde avança com segurança.

Os jogadores comandados por Quique Sánchez Flores começaram bem, dominando e abrindo o placar com uma cabeçada de Sergio Ramos, que subiu mais do que todos os marcadores após uma cobrança de escanteio (8').

O Getafe reagiu com firmeza, assumindo a posse de bola e empatou aos 23 minutos, quando Mata aproveitou uma bola mal afastada por Ramos e, sozinho na área, encobriu o goleiro do Sevilla, Alberto Flores (23').

Com o empate, o Getafe seguiu pressionando, liderado por Mason Greenwood, mas sem encontrar gol, e a partida chegou ao intervalo com tudo igual no placar.

O Sevilla voltou da melhor forma possível. Logo aos 3 minutos da segunda etapa Romero desviou de cabeça um cruzamento de Lucas Ocampos para as redes do goleiro David Soria (48').

Apenas sete minutos depois, Romero apareceu mais uma vez finalizando um passe de Djibril Sow (55) sozinho diante de Soria, após um grande contra-ataque sevillista.

Em desvantagem no placar, o Getafe pressionou o Sevilla, que acabou recuado em seu próprio campo, mas conseguiu manter o resultado para avançar às quartas de final da Copa do Rei.

--- Resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

- Terça-feira:

Getafe - (+) Sevilla 1 - 3

(+) Athletic Bilbao - Alavés 2 - 0

Tenerife (2ª) - Mallorca 0 - 1

- Quarta-feira:

(16h00) Valencia - Celta

(17h00) Osasuna - Real Sociedad

(17h30) Girona - Rayo

- Quinta-feira:

(15h30) Unionistas de Salamanca (3ª) - Barcelona

(17h30) Atlético Madrid - Real Madrid

(+): classificados para a próxima fase

