Macron tenta relançar mandato em 'horário nobre' na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, apresentará na noite desta terça-feira (16) suas prioridades para um segundo mandato no país durante uma coletiva de imprensa pouco comum, dias após apresentar o seu novo governo de direita.

"Macron dá a si próprio um 'horário nobre' para virar a página", intitula o jornal Liberation, em referência à coletiva de imprensa marcada para as 20h15 (16h15 em Brasília), quando milhões de franceses costumam jantar, no horário nobre antes do jornal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O segundo mandato do presidente, que não poderá concorrer em 2027 após a sua reeleição em 2022, está sendo marcado por crises políticas ligadas à adoção das suas reformas da previdência e migratória, carecendo de maioria absoluta no Parlamento.