Macron diz que não se arrepende de ter defendido Depardieu

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira (16) que não se arrepende de ter defendido a "presunção de inocência" do ator Gérard Depardieu, acusado de agressão sexual e estupro.

"Não me arrependo de ter defendido a presunção de inocência de uma personalidade pública - um artista, neste caso -, como o fiz com autoridades políticas", comentou Macron durante entrevista coletiva no Palácio do Eliseu, em Paris.

"Se me arrependo de alguma coisa, é de não ter dito de forma suficiente o quão importantes são as palavras das mulheres vítimas dessa violência", acrescentou o presidente, 46.