Macron apresenta plano baseado na 'ordem' para impulsionar seu mandato

"Estou convencido de que temos tudo o que é necessário para ter sucesso", de que "não terminamos nossa história de progresso e que nossos filhos viverão amanhã melhor do que nós hoje", afirmou.

Macron foi reeleito em 2022 para um segundo e último mandato consecutivo até 2027, mas a primeira parte de seu mandato foi marcada por crises políticas relacionadas às suas reformas na previdência e na imigração.

A coletiva de imprensa desta terça-feira no Salão de Festas do Palácio do Eliseu, sede da presidência, buscava impulsionar com um novo rumo o mandato de um presidente que não possui maioria absoluta no Parlamento.

No entanto, a oposição de esquerda criticou um discurso "reacionário", nas palavras da ecologista Marine Tondelier, e a direita lamentou um "exercício de autoelogio", segundo seu líder Éric Ciotti.

"Eu me coloco no lugar dos franceses, que devem se perguntar: afinal, amanhã de manhã, quando eu for trabalhar, o que vai mudar na minha vida cotidiana?", questionou o líder da extrema direita Jordan Bardella.

Macron, eleito em 2017 com a promessa de superar a divisão entre direita e esquerda, confirmou sua guinada à direita ao adotar algumas de suas demandas tradicionais, principalmente na Educação.