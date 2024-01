Juventus vence Sassuolo com golaços de Vlahovic (3-0) e pressiona líder Inter

Vlahovic abriu o placar aos quinze minutos com um belo chute da entrada da área. O seu segundo gol, aos 37 minutos, foi ainda mais espetacular: uma cobrança de falta em que a bola foi direto no ângulo, sem chances para o goleiro Andrea Consigli.

A Juventus ficou a dois pontos da Inter de Milão, líder da Serie A, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Sassuolo, com dois gols de Dusan Vlahovic, nesta terça-feira (16), no encerramento da 20ª rodada.

Com esta dobradinha, o atacante sérvio chega aos nove gols, e é o colocado na artilharia. Mas ele ainda está muito atrás do primeiro colocado, o capitão da Inter de Milão, Lautaro Martínez (18').

Outra boa notícia para a Juventus foi que Federico Chiesa, que perdeu três dos últimos quatro jogos devido a uma lesão, voltou no segundo tempo e marcou o terceiro gol aos 89 minutos.

"É um prazer que o Federico marque, ele merece. Nos conhecemos há muito tempo e somos bons amigos. O gol vai ajudá-lo, embora quem marca não seja importante, o importante é vencer os jogos", acrescentou Vlahovic.

Graças à quarta vitória consecutiva, a Juventus soma 49 pontos, dois a menos que a Inter, o que torna a luta pelo 'Scudetto' mais interessante.

O time comandado por Massimiliano Allegri pode ser o líder provisório da 21ª rodada: viaja para enfrentar o Lecce (13º) no domingo, enquanto a partida da Inter foi adiada porque disputará a Supercopa da Itália, em Riad, neste final de semana.

"Temos que continuar jogando assim, continuar trabalhando e melhorar porque esta partida não foi fácil", disse Allegri à plataforma DAZN. "Não estamos pensando no título, apenas no próximo jogo, no domingo, contra o Lecce, uma equipe difícil principalmente em seu estádio", acrescentou.