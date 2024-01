Israel segue bombardeando sul de Gaza, mas acerta envio de ajuda a civis e remédios a reféns

O Exército israelense continuou bombardeando o sul da Faixa de Gaza nesta terça-feira (16), apesar de ter anunciado na véspera o fim da fase "intensiva" dos combates, mas alcançou um acordo com o Hamas para enviar remédios para os reféns e ajuda aos civis no território, com a mediação do Catar e da França.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores catari, Majed al Ansari, anunciou o "sucesso de uma mediação" conjunta do Catar e da França que permitiu alcançar o acordo "entre Israel e Hamas para entregar medicamentos (...) aos reféns israelenses em troca do envio de um carregamento de ajuda humanitária para os civis da Faixa de Gaza".

"Os medicamentos e a ajuda serão enviados amanhã (quarta-feira)" ao Egito, "a bordo de dois aviões das Forças Armadas cataris, para enviá-las à Faixa de Gaza", acrescentou Ansari, citado pela agência de notícias oficial do Catar (QNA).