Israel e Hamas fecham acordo para levar medicamentos a reféns em Gaza (Catar)

Israel e o movimento islamista Hamas, que travam uma guerra em Gaza, chegaram a um acordo para enviar medicamentos aos reféns israelenses e fornecer ajuda humanitária à população do território palestino, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Catar nesta terça-feira (16).

O porta-voz do Ministério, Majed al Ansari, anunciou o "êxito de uma mediação" conjunta do Catar e da França, que permitiu um acordo "entre Israel e Hamas para entregar medicamentos (...) para os reféns israelenses em troca do envio de uma carga de ajuda humanitária para os civis da Faixa de Gaza".