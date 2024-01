Iraque denuncia 'agressão' após ataque com mísseis iranianos em seu território

O Iraque descreveu, nesta terça-feira (16), o ataque com mísseis do Irã na região autônoma do Curdistão como uma "agressão", em um contexto de tensão regional pela guerra entre Israel e o Hamas. Segundo fontes curdas, os ataques mataram quatro civis no norte do Iraque. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a agência oficial de notícias iraniana Irna, os mísseis destruíram um quartel-general nos arredores de Erbil, capital do Curdistão iraquiano, onde supostamente operavam os serviços de inteligência israelenses.

O ataque foi realizado pela Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, segundo a agência, para destruir um quartel-general "dos espiões do regime sionista", o Mossad, no Curdistão iraquiano. O Ministério iraquiano das Relações Exteriores condenou "uma agressão dirigida à soberania do Iraque e à segurança do seu povo", convocou o encarregado de negócios iraniano para entregar uma "carta de protesto" e convocou seu embaixador em Teerã para consultas. O governo também ordenou uma investigação para demonstrar "a falsidade das acusações", segundo a diplomacia iraquiana. O Iraque vive imerso em tensões regionais e, embora seja um importante aliado do Irã, é também um parceiro dos Estados Unidos. Além disso, vários grupos armados pró-Irã realizam ataques contra soldados americanos destacados em território iraquiano e na Síria. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, disse que os ataques foram "imprecisos" e que nenhum funcionário de qualquer instalação dos Estados Unidos foi afetado. O Irã garantiu, pelo contrário, que a operação foi "precisa e específica" e que tinha como alvo os quartéis-generais dos "criminosos (...), com o uso de armas de precisão".

Play

Entre os quatro civis mortos, segundo as autoridades de Erbil, estão o magnata do setor imobiliário Peshraw Dizayee, sua esposa e outros membros de sua família, que morreram na sua casa. A agência iraniana Irna indicou que a ação é uma retaliação pelos recentes ataques atribuídos a Israel e que a Guarda Revolucionária "continuará até que a última gota de sangue dos mártires seja vingada". Em 2 de janeiro, um bombardeio em Beirute matou o número dois do Hamas, Saleh Al-Aruri, e outros seis líderes do movimento. Poucos dias depois, Wissam Tawil, um alto oficial militar libanês do Hezbollah, também morreu em outro ataque no Líbano.