Irã lança ataques no Iraque e na Síria, em meio à escalada da tensão no Oriente Médio

O Irã anunciou nesta segunda-feira, 15, que lançou ataques contra um "quartel-general de espionagem e de reunião de grupos terroristas anti-iranianos" nas proximidades do consulado dos Estados Unidos em Erbil, capital da região autônoma do Curdistão iraquiano.

O Conselho de Segurança do governo regional curdo informou que quatro civis foram mortos e seis ficaram feridos. Uma sede do Mossad, o serviço de inteligência de Israel, também teria sido atingida na região.

Já a Guarda Revolucionária do Irã divulgou, por meio da mídia estatal, que atingiu "operações terroristas, incluindo alvos do Estado Islâmico, na Síria". Os ataques ocorrem em meio à escalada da tensão no Oriente Médio e de receios de repercussões mais amplas da guerra em curso na Faixa de Gaza. Fonte: Associated Press.