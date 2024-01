Índice de desemprego permanece estável no Reino Unido

O índice de desemprego manteve-se estável no Reino Unido nos três meses concluídos em novembro, enquanto os salários continuaram crescendo, embora a um ritmo mais lento do que no trimestre anterior, anunciou nesta terça-feira (16) o Escritório Nacional de Estatísticas britânico (ONS).

O desemprego manteve-se em 4,2% nesse trimestre, enquanto o crescimento salarial atingiu 6,6% entre setembro e novembro, após 7,3% registrados um mês antes, informou o ONS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aumento salarial "real" manteve-se, no entanto, em 1,3% no final de novembro, destacou o ONS, embora o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, tenha celebrado estes números, estimando que proporcionam "mais dinheiro no bolso" dos britânicos, em meio a uma crise de poder aquisitivo.