Harvey Weinstein e James Dolan são processados por agressão sexual nos EUA

Uma mulher que trabalhou como massagista para a banda de rock Eagles entrou com uma ação nesta terça-feira (16) acusando o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein e James Dolan, o bilionário por trás do famoso Madison Square Garden (MSG) de Nova York, de agressão sexual e tráfico de pessoas.

No documento judicial, a demandante Kellye Croft alega que Dolan - cujo grupo MSG gerencia as equipes profissionais nova-iorquinas de basquete Knicks e de hóquei Rangers - a obrigou a manter uma relação sexual não desejada em 2013, antes de organizar um encontro com Weinstein, que está preso por múltiplas agressões sexuais e estupro.

Tanto Dolan quanto Weinstein negam as acusações.