EUA prolonga licença que protege Citgo de seus credores

Os Estados Unidos prolongaram até meados de abril a licença que impede que os detentores de títulos PDVSA 2020 tomem o controle de 50,1% das ações da Citgo, filial da petrolífera estatal venezuelana, informou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira (16).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) deste departamento emitiu a licença 5N que "autoriza certas transações" relacionadas com os títulos PDVSA com vencimento em 2020 a partir de 16 de abril de 2024. Na prática, isso significa outros três meses de proteção para a Citgo, com sede nos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esses papéis foram emitidos em 2016 pelo governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que pôs como garantia 50,1% das ações da Citgo.