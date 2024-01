Dinamarca põe fim às adoções internacionais

Os dinamarqueses não poderão mais adotar menores no exterior, pois a única agência deste país nórdico que prestava esse serviço anunciou nesta terça-feira (16) o encerramento de suas atividades.

A Agência Dinamarquesa de Adoções Internacionais (DIA) "iniciou uma liquidação controlada de suas atividades como intermediário no âmbito das adoções internacionais", conforme declarado em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão foi tomada após o anúncio do Ministério dos Assuntos Sociais de suspender as adoções provenientes dos cinco países com os quais a agência trabalhava: Filipinas, Índia, Tailândia, África do Sul e República Tcheca, após relatos de irregularidades cuja natureza exata não foi revelada.