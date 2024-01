De Ligt sofre lesão no joelho na concentração do Bayern de Munique

O zagueiro holandês do Bayern Munique, Matthijs de Ligt, se lesionou no joelho durante a concentração da equipe em Portugal, anunciou nesta terça-feira (16) o clube bávaro, sem especificar quanto tempo ele vai precisar ficar afastado.

O defensor sofreu "uma lesão na cápsula articular do joelho esquerdo e não poderá treinar no momento", informou o Bayern em seu site.

Eric Dier, recém-contratado junto ao Tottenham, poderá estrear no domingo no meio da zaga, já que o sul-coreano Kim Min-jae também será um desfalque por estar disputando a Copa da Ásia com a sua seleção nacional, no Catar.