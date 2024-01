Coreia do Norte descarta reconciliação e declara Seul como 'inimigo primário', diz Kim Jong-un

Alguns especialistas dizem que Kim poderia estar tentando diminuir a voz da Coreia do Sul em questões de segurança regional e comunicar mais claramente que quer negociar diretamente com os Estados Unidos sobre o impasse nuclear, que se aprofundou em meio a divergências sobre as rigorosas sanções lideradas pelos EUA sobre o seu crescente programa de armamento nuclear.

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que seu país não buscaria mais reconciliação com a Coreia do Sul, e pediu para que a Constituição do Norte fosse reescrita, para eliminar a ideia de um Estado compartilhado entre os países divididos pela guerra, informou a mídia estatal nesta terça-feira, 16.

Declarando o Sul como um permanente adversário, não como um potencial parceiro de reconciliação, poderia também ser parte de esforços para aumentar a credibilidade da doutrina nuclear de Kim, que autorizou o exército a lançar ataques nucleares preventivos contra adversários se perceberem a liderança em Pyongyang sob ameaça.

A medida do Norte chega no momento em que Kim tem ativamente impulsionado suas parcerias com Rússia e China, enquanto ele tenta quebrar seu isolamento diplomático e aumentar sua influência, juntando-se a uma frente unida contra Washington.

A Coreia do Norte também aboliu as principais agências governamentais encarregadas de cuidar das relações com a Coreia do Sul, durante uma reunião do parlamento do país na segunda-feira, 15, disse a KCNA, a agência oficial de notícias de Pyongyang.

A Assembleia Popular Suprema disse que as duas Coreias estão presas em um "confronto agudo" e que seria um grave erro o Norte considerar o Sul como um parceiro na diplomacia. "O Comitê para a Reunificação Pacífica do País, o Gabinete Nacional de Cooperação Econômica e a Administração Internacional de Turismo (Diamond Mountain), ferramentas que existiam para o diálogo entre Norte e Sul, para negociações e cooperação, são abolidos", disse a assembleia em comunicado.

Durante seu discurso, Kim culpou o Sul e os Estados Unidos pelo aumento de tensões na região, citando seus amplos exercícios militares conjuntos, o envio de recursos militares estratégicos estadunidenses e sua cooperação de segurança trilateral com o Japão, tornando a Península Coreana em uma perigosa zona de risco de guerra, disse a KCNA.

Kim disse que se tornou impossível para o Norte tentar a reconciliação e uma reunificação pacífica com o Sul, que ele descreveu como "fantoches de primeira classe" de potências externas que são obcecadas por manobras de confronto. Ele pediu à assembleia para reescrever a Constituição do Norte para definir o Sul como "inimigo primário e invariavelmente principal inimigo" do Norte. A nova constituição deveria especificar que a Coreia do Norte buscaria "ocupar, subjugar e recuperar" a Coreia do Sul como parte do território do Norte se outra guerra eclodir na Península Coreana, disse Kim.