Comunicado do Business Wire :Saudi Arabia's Ministry of Media

Konoz, uma iniciativa do Centro de Comunicação Governamental do Ministério da Mídia da Arábia Saudita, lançou "Horizon", um novo documentário que descreve a rica biodiversidade e os recursos naturais do país. Produzido em cooperação com o National Center for Wildlife, o documentário é transmitido atualmente pela Netflix. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240116120357/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine https://konoz.media.gov.sa (Photo: AETOSWire)

O filme, a mais recente produção de iniciativa da Konoz, visa aumentar a consciência sobre a riqueza de espécies e a biodiversidade da Arábia Saudita e suas distintas áreas geográficas, destacando os principais esforços empreendidos pelo país para proteger a vida selvagem, preservar espécies raras e familiarizar o mundo com seus diversos e ricos recursos. O documentário mostra a natureza pitoresca da Arábia Saudita, sua diversidade de vida vegetal e animal, e as riquezas abundantes de suas terras. Comentando sobre o lançamento, Sua Excelência, Ministro da Mídia, Sr. Salman bin Yousef Al-Dosari, disse: "Horizon é um novo documentário criado para mostrar e familiarizar o mundo com os segredos e a riqueza da vida selvagem saudita." O documentário possibilita uma viagem visual à grande variedade de organismos fúngicos do país em seus habitats naturais, como planícies, montanhas, vales e o extenso mar. Os espectadores irão gostar de aprender sobre a variedade de populações de animais, como dugongos, golfinhos, leopardos árabes, veados e espécies de órix. Também terão uma ideia da biodiversidade ímpar do país, dos terrenos variados, das regiões e dos diferentes climas, que alimentam a coexistência harmoniosa entre mais de 10.000 espécies, cada uma das quais fez adaptações únicas para subsistir em seus ambientes específicos. Através de " Horizon", os espectadores irão embarcar em uma viagem visual pelos cinco elementos: ecossistemas marinhos, montanhas, desertos, seres humanos e natureza, e serão transportados ao futuro, para aprenderem sobre as perspectivas para a riqueza ambiental saudita. Mohammed Qurban, Diretor Executivo do Centro Nacional de Vida Selvagem, ressaltou a importância deste projeto conjunto produzido em cooperação entre o Centro Nacional de Vida Selvagem e o Ministério da Comunicação Social, que documenta as diversas espécies animais em todo o país. Ele disse: "Este documentário reflete os esforços diligentes da Arábia Saudita para restaurar ecossistemas terrestres e marinhos, apoiar a biodiversidade, expandir áreas protegidas, bem como nutrir espécies ameaçadas em ambientes controlados e reintroduzi-las em seus habitats naturais. Isto irá melhorar o equilíbrio ecológico e atingir a sustentabilidade."

Play

Fonte:AETOSWire O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240116120357/pt/ Contato