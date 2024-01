Comunicado do Business Wire :Parse Biosciences

A Parse Biosciences, líder no fornecimento de soluções acessíveis e escalonáveis de sequenciamento de células únicas, anunciou hoje a aquisição da empresa de software de análise de dados Biomage. Com a aquisição, os clientes terão acesso a um pacote mais abrangente de ferramentas de análise de dados de células únicas por meio de uma interface intuitiva. Ao combinar as poderosas ferramentas de análise de dados da Biomage com a tecnologia de codificação de barras combinatoriais Evercode da Parse, os pesquisadores têm acesso a insights mais profundos com um tempo de análise significativamente menor. A Biomage hospeda e dá suporte à maior instância comunitária da Cellenics ® , uma plataforma de análise de dados de sequenciamento de RNA de células únicas baseada em nuvem. Com uma interface intuitiva, a plataforma Cellenics oferece ferramentas de análise poderosas aos pesquisadores, sem a necessidade de experiência em bioinformática. Desde o lançamento da plataforma em 2021, a Biomage reduziu os tempos médios de análise de seis meses para duas semanas. A plataforma conta com uma base de usuários de quase 4.000 pesquisadores no mundo todo, com aproximadamente 200 cientistas acessando a plataforma diariamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A plataforma rapidamente se tornou um recurso de confiança para pesquisadores de células únicas no mundo todo", disse Charles Roco, cofundador e CTO da Parse Biosciences. "Integrar o software ao portfólio de ofertas da Parse permitirá que nossos clientes explorem, de forma rica e dinâmica, dados de células únicas em um tempo mais curto do que qualquer recurso disponível atualmente".

"A combinação da escalabilidade da Parse, que possibilita realizar exponencialmente mais experimentos do que outras tecnologias de células únicas, com a tecnologia da Biomage para acelerar a análise é uma combinação imbatível que terá implicações positivas consideráveis para a comunidade de células únicas", observou Adam Kurkiewicz, cofundador e CEO da Biomage. Todos os membros atuais da equipe da Biomage serão integrados à equipe existente da Parse. Sobre a Parse Biosciences A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico. Fundada com base em uma tecnologia transformadora inventada na Universidade de Washington, a Parse arrecadou mais de $100 milhões e é utilizada por mais de 1.000 laboratórios em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture e uma ferramenta de software para análise de dados. A sede da Parse Biosciences está no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle (EUA), onde recentemente inaugurou um espaço de 34.000 pés quadrados e um laboratório de última geração.

Play

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240116047408/pt/

Contato Jay Roberts, SRPR jay@shevrushpr.com | 917.696.2142