Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje duas novas atualizações importantes de produtos. A ExaGrid irá enviar três novos modelos de dispositivos: EX54, EX84 e EX189, que oferecem a maior capacidade de armazenamento de sistema escalável único para qualquer armazenamento de backup do mercado. Além disto, a ExaGrid anunciou que, em março de 2024, os dispositivos ExaGrid Tiered Backup Storage serão um destino de armazenamento de objetos com suporte ao protocolo S3 e bloqueio de objetos.

A maior configuração do sistema ExaGrid, composta por 32 dispositivos EX189 em um único sistema escalável, pode acomodar até 6 PB de backup completo com capacidade bruta de 12 PB, que o torna o maior sistema único do setor, incluindo desduplicação de dados. Além da maior capacidade de armazenamento, o EX189 é quatro vezes mais eficiente em termos de espaço em rack do que as versões 4U anteriores dos dispositivos ExaGrid.

A linha de dispositivos 2U da ExaGrid agora inclui os modelos EX189, EX84, EX54, EX36, EX27, EX18 e EX10. Cada dispositivo possui processador, memória, rede e armazenamento para que a janela de backup permaneça com tamanho fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações caras e disruptivas. Até 32 dispositivos podem ser mesclados e combinados em um único sistema de expansão. Qualquer aparelho de qualquer idade ou tamanho pode ser utilizado em um único sistema, o que elimina obsolescência forçada do produto.

"A ExaGrid continua inovando seu armazenamento de backup em níveis com a meta de eliminar todos os desafios que as organizações enfrentam quando se trata de backups", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Além de oferecer o maior sistema de backup do setor, estamos animados em oferecer todos os nossos dispositivos em modelos 2U, ao propiciar economia e eficiência ainda melhores quando se trata de espaço em rack, energia e custos de refrigeração. A ExaGrid também oferece o único sistema com uma zona de aterrissagem de cache de disco que é hierarquizada em um repositório de retenção a longo prazo não direcionado à rede, o que cria um entreferro em níveis para segurança, sendo a única abordagem para desduplicação que não afeta negativamente o backup e restaura o desempenho. Convidamos as organizações a testar nosso sistema de armazenamento de backup em camadas em seu próprio ambiente de backup e compará-lo com sua solução atual de armazenamento de backup. Também temos o prazer de anunciar que a ExaGrid será um destino de armazenamento de objetos para a Veeam usando o protocolo S3 e que a ExaGrid dará suporte a backups M365 diretamente da Veeam. A ExaGrid irá trabalhar com a Veeam para qualificar a versão do S3 Object Storage como Veeam Ready."

Além dos modelos de dispositivos 2U, a ExaGrid continua desenvolvendo seu suporte a protocolos, ao anunciar seu suporte para armazenamento de objetos S3 com bloqueio de objetos, além de já oferecer suporte a NFS, CIFS, Veeam Data Mover e Veritas NetBackup OST. Na primeira versão do S3, a ExaGrid dará suporte à gravação da Veeam no ExaGrid Tiered Backup Storage como um destino de armazenamento de objetos, incluindo o Veeam Backup for Microsoft 365 diretamente na ExaGrid. A ExaGrid dará suporte a outros aplicativos de backup com S3 em versões futuras.

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware