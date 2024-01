Comunicado do Business Wire :Cirium

O primeiro lugar na categoria de aeroportos de médio porte também ficou na região da Ásia-Pacífico, com o Aeroporto Internacional de Osaka (Japão) registrando um impressionante 90,71% de pontualidade nos voos. O Aeroporto Internacional Chubu Centrair (Japão) ficou em segundo lugar na categoria de aeroportos de pequeno porte, com 90,17% dos voos pontuais, apenas 0,12% atrás do primeiro lugar.

O Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi ficou em segundo lugar no ranking mundial, com 84,42% dos voos pontuais. Logo atrás, na terceira posição, está o Aeroporto Internacional de Kempegowda, com uma taxa de pontualidade de 84,08%.

A Índia também marcou presença na categoria de companhias aéreas da Ásia-Pacífico. A IndiGo Airlines alcançou um impressionante quarto lugar em pontualidade, com 82,12% de seus voos chegando no horário após operar quase 680 mil voos em 2023.

Um voo pontual é definido como um voo que chega dentro de 15 minutos conforme o programado no painel de chegadas. No caso dos aeroportos, refere-se à partida dentro de 15 minutos do horário de partida programado.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, disse: "O balanço anual de desempenho sobre pontualidade da Cirium é uma avaliação mundial da pontualidade de todos os tipos de operadoras e aeroportos, uma vez que em 2023 contou com uma ampla representação de operações de cada canto do planeta. Os aeroportos da Índia tiveram um desempenho particularmente bom, com pódios na categoria de aeroportos internacionais e de grande porte, e houve uma ótima representação da Ásia-Pacífico também nas outras duas categorias. Eu gostaria de estender os meus parabéns a todas as companhias aéreas e aeroportos apresentados na análise deste ano".

Em seu 15º ano, o programa de desempenho em pontualidade da Cirium continua monitorando meticulosamente a performance operacional mundial das companhias aéreas. Seus dados extensos e imparciais, derivados de mais de 600 fontes de informações em tempo real, são essenciais para as partes interessadas do setor. As informações coletadas abrangem companhias aéreas, aeroportos, sistemas de distribuição global, autoridades da aviação civil e muito mais, garantindo uma perspectiva abrangente e neutra.

A Cirium continua liderando, no mundo inteiro, o monitoramento do desempenho em pontualidade da aviação no Ano Novo, à medida que a indústria se ajusta às normas pós-pandemia. Os dados e análises da empresa são projetados para fornecer às partes interessadas do setor uma perspectiva neutra de terceiros, com base no mais amplo e profundo conjunto de informações coletadas e selecionadas de mais de 600 fontes de informações de voo em tempo real.

Isso inclui as próprias companhias aéreas, aeroportos, sistemas de distribuição global, dados de posicionamento, autoridades da aviação civil, prestadores de serviços de navegação aérea, parcerias de dados proprietários e a internet. Os dados de desempenho em pontualidade da Cirium são apoiados por um conselho consultivo totalmente independente, composto por especialistas da área com uma visão imparcial do setor de aviação. A supervisão do conselho garante a precisão e a representação adequada de todas as informações apresentadas pela empresa.