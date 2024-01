China cresceu em torno de 5,2% em 2023, diz primeiro-ministro

A economia da China cresceu ao menos 5,2% em 2023, frente a 3% em 2022, anunciou o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em um discurso no Fórum de Davos, na Suíça, nesta terça-feira (16).

"Estima-se que nosso crescimento do PIB seja em torno de 5,2%, superior à meta de cerca de 5% que estabelecemos no início do ano passado", disse Li.

"De forma geral a economia chinesa se recuperou e melhorou em relação ao ano passado", afirmou ele no Fórum Econômico Mundial (WEF, em sua sigla em inglês), que anualmente reúne na Suíça as elites políticas e econômicas mundiais.