Chefe de sucursal da Al Jazeera deixa Faixa de Gaza

Na capital catari, Wael Dahduh se reunirá com quatro de seus filhos, que viajaram na semana passada.

Acompanhado de um parente, Wael Dahduh deixou a Faixa de Gaza e seguiu para o Egito pelo posto fronteiriço de Rafah. Seu destino final é Doha, no Catar, onde se submeterá a uma intervenção cirúrgica em uma das mãos, após ficar ferido em um bombardeio.

O chefe da sucursal em Gaza da emissora catari Al Jazeera, Wael Dahduh - que perdeu sua mulher e diversos filhos, e também foi ferido durante a guerra entre Israel e Hamas - saiu do território palestino, anunciou o próprio jornalista à AFP.

O comunicador, de 53 anos, se tornou um caso emblemático da situação dos jornalistas palestinos que cobrem a guerra em Gaza.

Sua esposa, dois de seus filhos e um neto morreram em um bombardeio ao acampamento de refugiados de Nuseirat, no centro do território, no final de outubro.

Em 7 de janeiro, seu filho mais velho Hamza Dahduh, que também trabalhava para a Al Jazeera, morreu em um bombardeio israelense em Rafah.

Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), pelo menos 82 comunicadores e funcionários de meios de informação morreram desde o início da guerra em 7 de outubro, 75 palestinos, quatro israelenses e três libaneses.

A guerra eclodiu após um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, que deixou aproximadamente 1.140 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Em represália a esse ataque, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, que desde 2007 governa Gaza, onde, até agora, morreram 24.285 pessoas, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o último balanço do Ministério da Saúde controlado pelo movimento islamista.