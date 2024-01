Bolívia apreendeu 33 toneladas de cocaína em 2023, 63% a mais que em 2022

"Encerramos com a apreensão de mais de 32,93 toneladas entre cloridrato de cocaína e pasta base", disse o ministro do Interior, Eduardo Del Castillo, durante uma cerimônia policial em La Paz.

A Bolívia apreendeu 33 toneladas de cocaína no ano passado, um aumento de 63% em relação a 2022, de acordo com o relatório de combate ao tráfico de drogas apresentado nesta terça-feira (16) pelo governo do presidente Luis Arce.

A Bolívia é considerada pela ONU o terceiro maior produtor mundial de cocaína, depois da Colômbia e do Peru.

Neste país, o consumo da folha de coca, matéria-prima dessa droga, é legal, e o cultivo é autorizado até um máximo de 20.000 hectares. Em 2023, a área plantada atingiu cerca de 30.000 hectares.

"Somos um governo que revaloriza a folha de coca, mas também temos pleno conhecimento de que existe uma sobreprodução de folha de coca, e estamos erradicando isso", afirmou o ministro.

O governo informou que 88% dos laboratórios para fabricação de cocaína na Bolívia estão no Trópico de Cochabamba, no centro do país.

Essa área abriga a poderosa Federação de Cocaleros, cujo líder, o ex-presidente Evo Morales (2006-2019), tem sido muito crítico de Arce, seu ex-aliado e ex-ministro da Economia.

O ex-presidente denunciou uma suposta permissividade do governo com o tráfico de drogas, após a fuga do traficante uruguaio Sebastián Marset com a aparente cumplicidade de autoridades.