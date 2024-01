Benzema presta queixa contra ministro francês que o acusou de ligação com Irmandade Muçulmana

O astro Karim Benzema apresentou nesta terça-feira (16) uma queixa por difamação contra o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, que alegou que o ex-atacante do Real Madrid tem vínculos com a organização islâmica Irmandade Muçulmana, segundo a denúncia, consultada pela AFP.

O ex-atacante da seleção francesa "Karim Benzema tem ligações notórias, todos sabemos, com a Irmandade Muçulmana", declarou o ministro no dia 16 de outubro na rede de televisão CNews.

Darmanin reagiu assim a uma publicação no X (antigo Twitter) do jogador francês, que dirigiu "todas as [suas] orações aos habitantes de Gaza, vítimas mais uma vez de bombardeios injustos que não poupam mulheres nem crianças".