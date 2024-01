Avião contra incêndio explode ao bater em poste no Chile; veja vídeo

O avião combatia incêndios florestais e explodiu ao bater em poste. O piloto, Fernando Solans Robles, morreu no acidente.

Um avião explodiu ao bater em um poste e cair em uma rodovia no Chile ontem, 15, por volta das 16h30min. O piloto espanhol Fernando Solans Robles, de 59 anos, morreu no local. O acidente aconteceu em Talca, cerca de 250 quilômetros da capital, Santiago. A aeronave combatia a incêndios florestais.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o avião colide com a fiação elétrica e explode em seguida. A aeronave atingiu alguns veículos que trafegavam e três pessoas ficaram feridas.

A Corporação Nacional Florestal (Conaf) lamentou a morte de Fernando, que prestava serviço à instituição no combate de incêndios na região do Maule, província do país.