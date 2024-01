Athletic Bilbao e Sevilla vencem e avançam às quartas de final da Copa do Rei

O Athletic Bilbao venceu nesta terça-feira (16) o Alavés por 2 a 0 com uma dobradinha de Asier Villalibre e avançou para as quartas de final da Copa do Rei. O Athletic foi o dono da partida diante de sua torcida em San Mamés, onde Villalibre abriu o placar aproveitando uma rebatida (28') antes de fechar o placar com uma cabeçada no segundo tempo (60'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Villalibre, que jogou pelo Alavés na temporada passada e por isso não comemorou os gols, foi o jogador mais decisivo do time de Bilbao diante do Alavés, que tentou reagir tarde demais.

O Athletic demorou vários minutos para entrar no jogo, mas a partir do momento em que que assumiu o controle encontrou o caminho da vitória. O Alavés voltou melhor e mais objetivo após o intervalo buscando o empate, que quase encontrou em um chute de Samuel Omorodion, defendido pelo goleiro Julen Aguirrezabala (54'). Quando o empate parecia mais próximo, veio o segundo gol de Villalibre (60'), que praticamente garantiu o triunfo. O Alavés continuou tentando, mas com o passar dos minutos começou a mostrar cansaço diante de uma equipe do Athletic que não desistiu de atacar, impedindo o adversário de jogar com tranquilidade.

Mais cedo, o Sevilla, que está em baixa no campeonato espanhol, ganhou uma injeção de moral ao vencer o Getafe por 3 a 1 nas oitavas da Copa do Rei. Os gols de Sergio Ramos (8') e Isaac Romero (48' e 55') deram a vitória ao time da Andaluzia contra o Getafe, que chegou a empatar por meio de Jaime Mata (23'), mas acabou sendo eliminado do torneio. Em queda livre em LaLiga com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, a equipe sevilhana conseguiu vencer com tranquilidade nesta terça-feira na Copa do Rei, onde avança com segurança.

Os jogadores comandados por Quique Sánchez Flores começaram bem, dominando e abrindo o placar com uma cabeçada de Sergio Ramos, que subiu mais do que todos os marcadores após uma cobrança de escanteio (8'). O Getafe reagiu com firmeza, assumindo a posse de bola e empatou aos 23 minutos, quando Mata aproveitou uma bola mal afastada por Ramos e, sozinho na área, encobriu o goleiro do Sevilla, Alberto Flores (23'). Com o empate, o Getafe seguiu pressionando, liderado por Mason Greenwood, mas sem encontrar gol, e a partida chegou ao intervalo com tudo igual no placar.