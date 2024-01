Argentina e Índia assinam acordo para produção de lítio

A Índia adquiriu direitos de exploração e produção de lítio na Argentina, em seu primeiro acordo do tipo no exterior, que visa reduzir a dependência da China na obtenção do metal verde.

O ministro indiano do Carvão e Minas, Pralhad Joshi, indicou que o acordo "histórico" de 24 milhões de dólares (cerca de 120 milhões de reais) garantirá "uma rede de abastecimento resiliente e diversificada para materiais críticos e estratégicos".

O lítio é um componente chave em baterias de armazenamento de energia e veículos elétricos.