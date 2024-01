Arábia Saudita vence Omã (2-1) de virada nos acréscimos na Copa da Ásia

A Arábia Saudita, comandada pelo italiano Roberto Mancini, sofreu mas acabou vencendo de virada por 2 a 1 a modesta seleção de Omã com um gol no fim validado pelo VAR, nesta terça-feira (16), em Doha, pela Copa da Ásia.

Também no Grupo F, a Tailândia venceu o Quirguistão por 2 a 0 com dois gols de Supachai Chaided.

Os sauditas, que há pouco mais de um ano venceram a Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, volta a Doha como uma das favoritas ao título no torneio continental.