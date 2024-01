Abel Ferreira renova com o Palmeiras até o final de 2025

O vitorioso técnico português Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras até o final de 2025, encerrando as especulações sobre seu futuro, informou nesta terça-feira (16) a presidente do clube, Leila Pereira.

Abel, de 45 anos, é um dos responsáveis pelo ciclo vitorioso do Palmeiras nas últimas temporadas.

Desde que chegou ao clube, em novembro de 2020, o português conquistou nove títulos, incluindo duas Copas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020).

Ele está a um título de igualar Oswaldo Brandão como o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, o que pode acontecer em breve, pois o time enfrenta o São Paulo na decisão da Supercopa do Brasil no dia 4 de fevereiro, no Mineirão.

Ao longo da temporada passada, Abel deixou no ar sua continuidade no clube alegando cansaço devido ao intenso calendário do futebol brasileiro e ao desafio de continuar vencendo.

Rumores também apontavam que ele estaria na mira de equipes da Arábia Saudita.

Além da Supercopa, o Palmeiras vai disputar em 2024 o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.