UE admite preocupação com impacto econômico da tensão no Mar Vermelho

A União Europeia (UE) está preocupada com o impacto econômico das tensões no Mar Vermelho, em particular com seu possível efeito sobre os preços da energia, disse o Comissário Europeu para Economia, Paolo Gentiloni, nesta segunda-feira (15).

"Sabemos que estamos começando este ano com um crescimento moderado, algumas boas notícias sobre o mercado de trabalho, mas também uma crescente preocupação com os riscos relacionados às tensões geopolíticas", afirmou Gentiloni antes de uma reunião de ministros da Fazenda da UE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Gentiloni, "o que está acontecendo no Mar Vermelho parece, no momento, não ter consequências sobre os preços da energia e a inflação".