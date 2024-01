Tempestades de neve nos EUA deixam milhões em temperaturas muito abaixo de zero

As temperaturas abaixo de zero em grande parte dos EUA deixaram milhões de americanos enfrentando um frio de baixíssimas temperaturas no fim de semana. Estima-se que 95 milhões de pessoas em todo o país estavam sob alertas ou avisos meteorológicos no domingo (14) devido a ventos frios abaixo de -17°C. Meteorologistas disseram que o frio intenso deve chegar ao sul, até o norte do Texas, enquanto a forte rajada pode levar a temperaturas frias a até -56º C negativos em algumas regiões, como Montana.

"Leva apenas alguns minutos para que o congelamento se instale", disse o Departamento de Segurança Pública de Dakota do Sul em um comunicado, pedindo às pessoas que fiquem em casa.

Em Buffalo, Nova York, onde estava prevista uma queda de neve de 30 a 60 centímetros, as condições severas levaram as autoridades a adiar o jogo dos playoffs da NFL. Quedas de energia generalizadas que afetaram dezenas de milhares de pessoas também foram relatadas no domingo em Michigan, Nova York, Pensilvânia e Wisconsin. Além disso, aeroportos de todo o país foram afetados. Fonte: Associated Press.