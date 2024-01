'Succession' é favorita para dominar a adiada 75ª edição do Emmy

A votação ocorreu no verão (inverno no Brasil), e alguns dos programas indicados estrearam há 18 meses, mas a família Roy de "Succession" sem dúvida subirá ao palco várias vezes.

O equivalente ao Oscar da TV costuma acontecer em setembro, mas os organizadores optaram por janeiro desta vez, apostando acertadamente que as greves na indústria do entretenimento terminariam e as estrelas voltariam a pisar livremente no tapete vermelho.

A aclamada série, que narra as traições nas disputas de uma família bilionária, tem 27 indicações. É a favorita para seis prêmios, incluindo o de melhor série dramática, que já venceu duas vezes.

"Succession" possui o recorde de três dos seis indicados a melhor ator de drama - Kieran Culkin, Jeremy Strong e Brian Cox -, enquanto espera-se que Sarah Snook ganhe como melhor atriz.

E Matthew Macfadyen, seu marido na série, poderá selar o domínio dos Roy no Emmy com a estatueta de melhor ator coadjuvante.

Os dois dramas televisivos que possivelmente vão se sentir mais prejudicados por competir com "Succession" são "The Last of Us" e "The White Lotus".

Pode-se dizer que "The Last of Us" é a melhor adaptação de um videogame para as telas, mas talvez saia da cerimônia de mãos vazias, a menos que seus protagonistas, Pedro Pascal e Bella Ramsey, surpreendam.

Por outro lado, "The White Lotus", uma elegante sátira sobre riqueza e hipocrisia, retorna ao Emmy com sua segunda temporada ambientada na Sicília.