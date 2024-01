Senegal estreia com vitória sobre Gâmbia na Copa Africana de Nações

Senegal começou a defesa do título de campeão da África com uma boa vitória sobre a Gâmbia por 3 a 0 nesta segunda-feira (15), em Yamoussoukro (Costa do Marfim), pela fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN).

Os 'Leões' venceram com gols de Pape Gueye (4') e Lamine Camara (52' e 86'). A Gâmbia ficou com um jogador a menos antes do intervalo, com a expulsão de Ebrima Adams (45'+8) por uma cotovelada em Camara.

Com 11 contra 10, a uma temperatura de 35 graus, os senegaleses não tiveram problemas para controlar a partida.