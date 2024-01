Relatório denuncia falha da polícia em casos de pedofilia no Reino Unido

Segundo um relatório independente publicado nesta segunda-feira (15), a polícia e as autoridades foram denunciadas por não conseguirem proteger dezenas de menores que, por anos, foram vítimas de uma rede de pedofilia no norte do Reino Unido.

O documento, que abrange o período de 2004 a 2013, detalha como as primeiras revelações sobre possíveis violências sexuais contra jovens em Rochdale "foram ignoradas" - pelo menos até 2007.

Naquele ano, a polícia de Manchester e as autoridades foram alertadas sobre atos cometidos por um "grupo criminoso organizado", composto principalmente por homens originários do sudeste asiático contra jovens brancas de ambientes desfavorecidos.