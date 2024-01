Premiê do Reino Unido defende decisão de se juntar a EUA em ataques 'limitados' a alvos houthis

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse ao Parlamento britânico, nesta segunda-feira, que os ataques do país a alvos Houthis no Iêmen, conduzidos ao lado dos Estados Unidos, foram "limitados, não em escala" e ocorreram em resposta a uma ameaça aos navios britânicos.

Sunak disse aos parlamentares que os jatos britânicos tinham como alvo locais de lançamento de drones e mísseis balísticos, e que a avaliação inicial do Reino Unido era que todos os 13 alvos planejados foram destruídos, sem vítimas civis. Ele destacou que o objetivo era "degradar e perturbar" a capacidade dos Houthis de lançar ataques.

O premiê ressaltou que a participação britânica "pretendia ser uma ação única e limitada e esperamos que os Houthis recuem agora e acabem com os seus ataques desestabilizadores". Mas acrescentou: "não hesitaremos em proteger a nossa segurança, o nosso povo e os nossos interesses quando necessário".

Keir Starmer, líder do principal partido de oposição do Reino Unido, o Partido Trabalhista, disse que apoiou a ofensiva da semana passada, mas que espera mais abertura do governo no futuro. "Se o governo está propondo novas ações, então deveria dizê-lo e expor o caso, e teremos que considerar isso caso a caso com base no mérito", disse ele. Fonte: Associated Press.