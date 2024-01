(eleições corrupção governo política Guatemala, 865 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Bernardo Arévalo: do anonimato à Presidência da Guatemala por discurso anticorrupção

Filho do primeiro governante democrático da Guatemala, o sociólogo Bernardo Arévalo, que tomará posse como presidente no próximo domingo (14), passou de quase desconhecido a alguém que simboliza a esperança, em um país cansado da corrução, e preocupa a elite conservadora.

(eleições política Guatemala, 718 palavras, já transmitida)

=== EUA ELEIÇÕES PRIMÁRIAS ===

DES MOINES, Estados Unidos:

Primeira prova eleitoral para Trump no início das primárias republicanas em Iowa

Os eleitores enfrentam temperaturas abaixo de zero nesta segunda-feira para começar, com o caucus de Iowa, as primárias do Partido Republicano para escolher o seu candidato presidencial para as eleições de novembro, com Donal Trump como favorito contra Nikki Haley e Ron DeSantis.

(EUA eleições primárias, Nota-central, 600 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Políticos de origem indiana cada vez mais presentes nos EUA

A lista de candidatos presidenciais dos Estados Unidos tem duas figuras, Vivek Ramaswamy e Nikki Haley, que enfrentam os ataques mais ferozes: ambos são de origem indiana, comunidade cada vez mais visível no cenário político americano.

(EUA Índia eleições minorias hinduísmo cristianismo, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Hamas relata mais de 24 mil mortes em Gaza desde o início da guerra com Israel

O Hamas reportou, nesta segunda-feira (15), mais de 24 mil mortes na Faixa de Gaza desde o início da guerra com Israel desencadeada após o ataque de 7 de outubro do movimento islamista palestino, um conflito que provocou uma onda de choque em toda a região.

(Gaza palestinos conflito Hamas Israel, 729 palavras, já transmitida)

ISTAMBUL:

Dois jogadores de futebol israelenses no centro da polêmica na Turquia por mensagens sobre reféns em Gaza

Dois jogadores de futebol israelenses que jogam em clubes turcos da primeira divisão estão no centro de uma polêmia por mostrarem o seu apoio aos reféns no conflito entre Israel e o Hamas em Gaza.

(TUR palestinos fbl conflito Turquia Israel, 647 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Esportes

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Drag queen brasileira luta contra homofobia contando histórias para crianças

"O verdadeiro amor da princesa não era o príncipe 'Febo' ou qualquer outro homem: era a costureira", conta para um público infantil Helena Black, uma drag queen que luta contra a homofobia em centros culturais do Brasil.

(Brasil cultura teatro, 596 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciências

CARMEN DE ATRATO, Colômbia:

Aumenta para 36 o número de mortos após deslizamento na Colômbia

Com cães farejadores e escavadeiras, socorristas buscam dez desaparecidos sob os escombros de um deslizamento que matou 36 pessoas e deixou outras 20 feridas em uma comunidade indígena do noroeste da Colômbia, segundo um balanço oficial deste domingo (14).

(Colômbia deslizamento emergência, 492 palavras, já transmitida)

GUAYAQUIL:

Guarda Costeira equatoriana combate traficantes em Guayaquil

Em Guayaquil, epicentro do narcotráfico no Equador, a luta contra os grupos criminosos não ocorre apenas nas favela. Nesta cidade portuária, o combate também é travado nos diversos manguezais e enseadas que rodeiam este movimentado ponto da costa colombiana.

(Equador crime narcotráfico, 677 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MADRI:

Também anunciada em Economia

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte anuncia que disparou novo míssil balístico hipersônico

A Coreia do Norte anunciou que conseguiu disparar um novo tipo de míssil balístico com uma ogiva hipersônica manobrável, no mais recente avanço no seu desenvolvimento de armas para ameaçar alvos na Coreia do Sul e nos Estados Unidos.

(SCorea NCorea armamento, 712 palavras, já transmitida)

TAIPÉ:

Presidente taiwanesa destaca aliança com EUA em visita de delegação

A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, afirmou nesta segunda-feira (15) que a visita de uma delegação não oficial dos Estados Unidos à ilha, após as eleições, demonstra a estreita relação que mantém com Washington, seu principal aliado e fornecedor de armas.

(EUA China Taiwan política, 530 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BERLIM:

Alemanha terminou 2023 em recessão, atrás dos grandes países industrializados

A economia alemã terminou 2023 em recessão devido ao custo da energia, às altas taxas de juros e à diminuição da demanda externa, que enfraquecem o seu poder industrial e as exportações.

(PIB economia Alemanha, 549 palavras, já transmitida)

MADRI:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SÃO PAULO:

PARIS:

Moda masculina volta a Paris e confia na espetacularidade de Louis Vuitton

Com alguma incerteza em relação a 2024, o setor do luxo se reúne nesta terça-feira para a Semana da Moda masculina parisiense, que deposita suas esperanças no desfile de Louis Vuitton, com o americano Pharrell Williams à frente.

(França luxo moda, 460 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

MELBOURNE:

Osaka cai na Austrália em seu retorno; Medvedev e Tsitsipas sofrem

Seis meses depois de dar à luz sua primeira filha, Shai, a tenista japonesa Naomi Osaka retornou aos Grand Slam com uma derrota para a francesa Caroline Garcia (19ª) nesta segunda-feira (15), na primeira rodada do Aberto da Austrália, em que o russo Daniil Medvedev (3º) e o grego Stefanos Tsitsipas (7º) avançaram com dificuldades.

(WTA tênis ATP AUS, 614 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento do prêmio Fifa 'The Best'

